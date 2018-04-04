أوتاميندي: صلاح يمتلك قدرات هائلة ولم يحصل على فرصته بتشيلسي

أشاد نيكولاس أوتاميندي، مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالقدرات الفنية التي يمتلكها نجم منتخبنا الوطني ولاعب ليفربول، محمد صلاح، مُشيراً لسرعته الفائقة التي تميزه عن بقية اللاعبين.

وقال أوتاميندي خلال تصريحاته لصحيفة ماركا الإسبانية :" صلاح لم يحصل على فرصة للتألق عندما كان في صفوف تشيلسي، ولكن ليفربول يعرف كيف يستخدم لاعبيه جيداً".

وأضاف المدافع الأرجنتيني خلال تصريحاته قائلاً :"صلاح يمتاز بالعديد من القدرات، خاصةً سرعته في موقف لاعب ضد لاعب، إنه يعرف كيف يؤدي بشكل جيد".

واختتم أوتاميندي تصريحاته بقوله :"فيرمينو لا يظهر تحت الأضواء كثيراً لكنه يوفر المساحة لصلاح وساديو ماني، الثلاثي الهجومي للريدز قادرون على مضايقة دفاع أي خصم".

وسيستضيف نادي ليفربول في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم على ملعب أنفيلد رود مانشستر سيتي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن جناح الريدز، محمد صلاح يخوض موسماً مذهلاً، حيث أحرز 37 هدفاً حتى الآن في جميع البطولات، فضلاً عن تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفاً.