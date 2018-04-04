محافظ بورسعيد يوجه بتطوير محيط محطة السكة الحديد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية اليوم الأربعاء، المنطقة المحيطة بمحطة السكة الحديد بنطاق حي الشرق؛ للوقوف على الوضع الحالي للمنطقة.

وطالب «الغضبان»، خلال جولته، بتطوير المنطقة وإعادة تنظيمها، مع حصر جميع المحلات التي تقع أمام المحطة، بالإضافة إلى إعادة تنميط حديقة السكة الحديد بما يتناسب مع الموقع المتميز الذي تقع فيه، مشددا على أهمية ظهور هذه المنطقة بشكل جمالي؛ لأنها تعد مدخل المحافظة، وتقع في أحد الشوارع الرئيسية العامة.

وقال إن تلك المنطقة سوف تشهد إقامة المجمع الإداري للتأمين الصحي الذي يجري العمل فيه بالتوازي مع أعمال تطوير محطة السكة الحديد.