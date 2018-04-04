اتصالات مصرية سعودية لحل أزمة تأشيرات 2000 معتمر

شهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ووزير الخارجية سامح شكرى والقائم بأعمال السفير السعودى بالقاهرة لحل أزمة تأخر إصدار تأشيرات العمرة لنحو 2000 مواطن من المقرر سفرهم يومى 6 و7 أبريل الحالى بسبب تعطل النظام الإلكترونى لوزارة الخارجية السعودية.



كان عدد من شركات السياحة قد تقدموا بشكاوى لغرفة شركات السياحة من حدوث أزمة تهدد سفر 2000 مواطن مصرى لأداء مناسك العمرة يومى 6 و7 أبريل الجارى نتيجة صدور التأشيرات من القنصلية السعودية بالإسكندرية غير مكتملة البيانات ولم يدون بها اسم الوكيل السعودى بسبب العطل الفنى الذى حدث بالنظام الإلكترونى بوزارة الخارجية السعودية.



وقال ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة إن هناك بوادر لحل هذه الأزمة بعد الاتصالات التى أجرتها وزيرة السياحة مع المسئولين بوزارة الخارجية المصرية وكذا السفارة السعودية بالقاهرة، مشيرا إلى أن القنصل السعودى بالإسكندرية أجرى عدة اتصالات خلال الساعات الماضية بوزارة الحج والعمرة السعودى ووزير الخارجية لحل أزمة صدور التأشيرات حتى يتمكن المواطنون من السفر لأداء مناسك العمرة فى مواعيدهم المحددة، مؤكدًا أن هناك تعليمات من خادم الحرمين الشريفين بتقديم كل التسهيلات والعمل على راحة ضيوف الرحمن.



ووجه نائب رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة الشكر للقنصل السعودى بالإسكندرية وكل المسؤولين بالمملكة لسرعة الاستجابة لحل أى مشاكل تواجه الشركات والمعتمرين المصريين، مؤكدًا أن هناك تعاونا وتنسيقا دائما مع الجانب السعودى لإنجاح موسم العمرة هذا العام.



كانت وزارة السياحة قد تدخلت لحل الأزمة الخاصة بالبصمة الحيوية للمواطنين الراغبين في أداء العمرة، والتي تفاقمت نتيجة حدوث عطل في النظام الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية السعودية خلال الأيام الماضية وما ترتب عليها من تكدس للمواطنين أمام مراكز شركة "تسهيل" المسئولة عن أخذ البصمة، حيث تواصلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع الخارجية المصرية والقائم بأعمال السفير السعودي وذلك لإلغاء الإجراء الخاص بإلزام المعتمرين بأخذ البصمة الحيوية في مراكز الشركة في مصر والاكتفاء بالإجراء المماثل الذي يتم في المملكة العربية السعودية.



وأكدت المشاط أن الوزارة لن تألو جهدا في إنجاح موسم العمرة لهذا العام.. لافتة إلى أنها على تواصل مستمر مع الخارجية والسلطات السعودية لحل الأزمة في أسرع وقت حتى يتمكن المواطنون من السفر وفقا لمواعيد رحلاتهم وحتى لا تتحمل الشركات خسائر بسبب إلغاء تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق بالسعودية.