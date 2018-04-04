التحالف العربي يقصف مواقع عسكرية في صنعاء عقب تدمير صاروخ باليستي حوثي

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هز دوي انفجارات عنيفة مساء اليوم الأربعاء، العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية، إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من ست غارات جوية على جبل النهدين، المطل على دار الرئاسة جنوب العاصمة، ومقر الوية الصواريخ في جبل عطان غرب صنعاء.

وحتى اللحظة لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة صنعاء بشكل مكثف، دون إطلاق المضادات الارضيّة من قبل الحوثيين.

وكثفت مقاتلات التحالف غارتها الجوية على صنعاء بعد اطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه الأراضي السعودية.

ونقلت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين عن مصدر عسكري موال لهم قوله، "إن القوة الصاروخية (تابعة للحوثيين) اطلقت صاروخاً بالستياً من طراز بدر 1 على خزانات أرامكو بجازان جنوب المملكة".

وأعلنت قيادة التحالف العربي تدمير الصاروخ في سماء جازان عن طريق الدفاعات الجوية السعودية.

وكثف الحوثيون منذ الأسبوع الماضي، عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي السعودية "ردا على عمليات التحالف العربي العسكرية والحصار الذي يفرضه في اليمن" حد وصفهم.

ومنذ 26 مارس عام 2015 تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا ضد المسلحين الحوثيين في اليمن، استجابة لطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لاستعادة شرعية بلاده.

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