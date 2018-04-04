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اليوم.. «صحة بورسعيد» تبدأ أول مسح طبي للأمراض غير المعدية

بورسعيد- محسن عشري
نشر فى : الأربعاء 4 أبريل 2018 - 12:32 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 أبريل 2018 - 12:32 م

بدأت مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد اليوم الأربعاء، في إجراء أول مسح طبي شامل للأمراض غير المعدية «السكر والضغط والسمنة»؛ للكشف المبكر عن تلك الأمراض، وتحديد نسب الإصابة بها، بالإضافة إلى المسح الطبي الشامل لفيروس سي المقرر منذ فبراير الماضي.

وقال الدكتور عادل تعيلب، وكيل الوزارة بمحافظة بورسعيد، إنه تم التوسع في نقاط التمركز لتصبح 5 نقاط طبية على مستوى المحافظة بدلا من 3 نقاط وهي مستشفى بورسعيد العام وبوفؤاد العام والزهور، بالإضافة إلى وحدة رعاية أولية بورفؤاد أول والقابوطي.

وأوضح «تعيلب»، أن المبادرة الجديدة ضمن الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس سي 2020، والتي بدأت منذ 13 فبراير الماضي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لإعلان مصر 2020 خالية من فيروس سي.

وأضاف أن المسح الطبي بالمحافظة سيتضمن الكشف عن 4 أمراض هي الضغط والسكر والسمنة والفيروسات، مشيرا إلى استهداف الحملة الفئة العمرية من 18 إلى 58 عاما.


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