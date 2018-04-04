«ترامب» يأمر بنشر قوات من الحرس الوطني لحماية الحدود مع المكسيك

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر بنشر قوات من الحرس الوطني لحماية الحدود مع المكسيك، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل اليوم الأربعاء.

يُذكر أن سفير المكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية، جيرونيمو جوتيريس، طلب توضيحات من السلطات الأمريكية، بعدما قال «ترامب»، على هامش لقاء مع قادة دول البلطيق الثلاث في البيت الأبيض: «إلى أن نحصل على جدار وأمن مناسب، سنقوم بحماية حدودنا بجيشنا، إنها خطوة كبيرة».

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ما كتبه وزير الخارجية المكسيكي، لويس فيديجاراي، في تغريدة على موقع التدوين المصغر «تويتر» أن «الحكومة المكسيكية ستقرر الرد بحسب هذه التوضيحات، وستدافع دائما عن سيادتنا ومصلحتنا الوطنية».