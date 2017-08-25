إدارة الزمالك تسلم كشوف المرتبات والمكافآت للجنة المالية

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في تطوير جديد وسريع، تسلمت اللجنة الخاصة بإدارة نادى الزمالك مالياً والمشكلة بقرار من نيابة الأموال العامة في القضية رقم 240 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 منذ دقائق قليلة من إدارة شئون العاملين والمراجعة بنادى الزمالك الكشوف الخاصة بمرتبات ومكافآت جميع الموظفين والعاملين والأجهزة الفنية والإدارية بنادى الزمالك والتي تبلغ إجمالاً 5.5 مليون جنيه ،

وينقسم هذا المبلغ بواقع 2.9 مليون جنيه مرتبات الموظفين والعاملين بالنادى، ومبلغ 2.65 مليون جنيه مستحقات الأجهزة الفنية والإدارية لجميع الفرق الرياضية.

وستقوم اللجنة فوراً بالبدء بمراجعة هذه البيانات تمهيداً لبدء صرف كافة المستحقات في الساعة العاشرة من صباح غداً الخميس الموافق 5 أبريل 2018.