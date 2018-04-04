رئيس حي شرق مدينة نصر: الانتهاء من تجهيز السوق الجديد خلال 10 أيام

قال المهندس مصطفى عبد العزيز، رئيس حي شرق مدينة نصر، إنه سيتم إنشاء سوق جديد بالمدينة بدلًا من السوق العشوائي أمام الجمعية المصرية للدراسات، متابعًا أنه سيتم الانتهاء من تجهيز السوق الجديد خلال 10 أيام، على أن يتم تسكين البائعين المرخصين في الأكشاك المخصصة لهم.



وأضاف «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء «dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، أمس الثلاثاء، أنه تم بناء نقطة شرطة خاصة بالسوق؛ لسلامة المواطنين والبائعين، وتنظيم عملية البيع والشراء، مؤكدًا أن مساحة أكشاك البائعين تسمح لتخزين البضاعة، ويصل لها المياه والكهرباء.



وتابع أنه سيتم تنظيم الشوارع المحيطة بسوق مدينة نصر الجديد، وتركيب عواميد للإضاءة؛ لخدمة سكان المنطقة وضمان سلامتهم، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل البائعين خلال أسبوع للأكشاك الجديدة تمهيدًا لافتتاح السوق.



