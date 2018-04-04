لليوم الثانى تواصلت موجة الإضرابات فى قطاع السكك الحديدية الفرنسية، وهو ما أدى إلى شل حركة المرور فى أنحاء فرنسا، وامتد الإضراب إلى قطاعات أخرى من أبرزها الجامعات.

وكانت الاتحادات العمالية الرئيسية فى مجال السكك الحديدية قد دعت إلى إضرابات بوتيرة يومين كل خمسة أيام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، احتجاجا على مشروع إصلاح تقدمت به حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون يقضى بتحويل الشركة الوطنية للسكك الحديدية المثقلة بالديون (46.6 مليار يورو حتى نهاية 2017) إلى شركة تحقق أرباحا، وهو ما اعتبرته النقابات خطوة تمهد الطريق أمام خصخصتها.

وذكرت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية، أن اليوم الثانى للإضراب، جاء أعنف من سابقه، مشيرة إلى أن وسائل الموصلات كانت الأكثر اختناقا وازدحما للمرة الأولى منذ 10 سنوات». ويبلغ عدد مستخدمى القطارات فى فرنسا 4.5 مليون شخص يوميا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخضراوات والفاكهة، والأغذية المجمدة لم تصل إلى الأقاليم، لكونها تنتقل عبر السكك الحديدية.

كما اغلقت الكليات فى عدة جامعات منها «كلية الآداب فى جامعة «السوربون باريس ــ 4» لمشاركة طلابها فى الإضراب، بحسب ما أعلنت إدارة الكلية. كما تواصلت الاضرابات فى كل من قطاعى الطاقة وجمع النفايات.

وذكرت الشركة أنه «من بين سبعة قطارات سريعة سيعمل واحد فقط، كما سيعمل قطار إقليمى واحد من أصل خمسة، فيما لن يتم تسيير رحلات إلى إسبانيا وإيطاليا وسويسرا عبر القطارات.

بدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسى، «أستمع إلى جميع المضربين، من يريد أن يعمل فهو بذلك يريد أن يستمر فى الاستفادة بحريته الدستورية فى التنقل». فيما شدد وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير أن هذه الاضرابات «لن تهزنا.. ولا الأسوأ منها.. لن نتراجع ولدينا إصرار تام».

وفى قطاع الطيران، أعلنت نقابة الطيراين، الحشد لاضراب جديد يومى 10 و11 أبريل المقبل. فيما دعت «الكونفدرالية العامة للعمل»، أكبر النقابات الفرنسية، إلى «ضم المعارك»، آملة فى جمع المطالب للدفاع عن الخدمات العامة وما يعرف بـ«النموذج الاجتماعى الفرنسى».