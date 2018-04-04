وزير البيئة يستجيب لطلب أحد النواب بخصوص أوضاع السويس

استجاب الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، لمطلب النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن السويس، بعقد لقاء ميداني بمحافظة السويس؛ لبحث الأوضاع البيئة بالمحافظة والوقوف على معدلات التلوث في الهواء والبحر والمواد الصلبة والمخلفات الصناعية بسبب الأنشطة الاقتصادية والمشروعات التي تقام على أرض المحافظة وذلك حفاظا على الصحة العامة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير البيئة، لخطوط الإنتاج للأسمنت باستخدام الطاقة البديلة بالشركة العربية للأسمنت بالسخنة بالسويس.

وأكد النائب عبد الحميد كمال، أهمية وضع الجداول والتقارير الرسمية للمتابعة من أجل بيئة أفضل للمحافظة تتواكب مع المشروعات الجديدة والتوسعات.

رافق الوزير خلال الزيارة مجموعة من خبراء جهاز شؤون البيئة وممثلي الجهات الممولة للمشروع بحضور ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة جايكا اليابانية.