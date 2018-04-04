ترامب: على الدول الراغبة في بقاء أمريكا بسوريا أن تدفع

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خططه الخاصة بانسحاب قوات بلاده من سوريا، مطالبًا الدول الراغبة في بقاء قوات بلاده في سوريا أن تدفع مقابل ذلك.



وفي إشارة إلى الجنود الأمريكيين الموجودين في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، قال ترامب الثلاثاء: "أحيانا يحين وقت العودة إلى الوطن"، وأضاف "سنتخذ قرارا بسرعة للغاية".



وأضاف ترامب أن هناك دولا تريد أن تبقى الولايات المتحدة في سوريا، وساق مثلا على ذلك بالمملكة العربية السعودية "ولكن عليهم في هذه الحالة أن يدفعوا مقابل ذلك".



وتابع: "أريد أن أعيد جنودنا إلى الوطن"، مشيرًا إلى أن بناء الوطن أهم.



واستطرد ترامب قائلًا إن بلاده استثمرت سبعة تريليون دولار في الشرق الأوسط "ولم نر شيئا سوى الموت والدمار"، واختتم كلامه بالقول إن مهمة بلاده في سوريا ليست مخصصة لتهدئة الشرق الأوسط بل للحرب على الإرهاب.