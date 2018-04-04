«النواب»: لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بالاستقالة بعد الانتخابات

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إنه لم يتم حتى الآن تحديد رسميًا الموعد الذي سيتم خلاله أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستوري، موضحًا أنه في الغالب ستكون خلال الأيام الأولى من شهر يونيو المقبل؛ يكون مر 4 أعوام ميلادية على توليه الفترة الرئاسية الأولى.



وأضاف «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يلزم الحكومة بتقديم استقالتها عقب انتخاب الرئيس الجديد، إنما العرف السياسي قد جرى بأن يعيد الرئيس تشكيل حكومة بعد انتخابه.



وتابع أن المادة 146 من الدستور، تنص على أن يشكل الرئيس الحكومة من ثم يعرضها على البرلمان للموافقة عليها، في حال رفضها يكون على الرئيس تعديلها خلال 30 يومًا، لافتًا إلى أن هناك آراء وتحفظات داخل مجلس النواب على أداء بعض الوزارات، حيث إن بعض الوزراء أثبتوا أنهم غير جديرين بالتواجد داخل الحكومة الجديدة.



وأشار إلى أن هناك توجه ساد على الجلسة العامة للبرلمان أمس الاثنين، على عدم بقاء وزير التنمية المحلية في الحكومة الجديدة، بسبب تصريحاته الأخيرة التي حملت هجومًا على أعضاء مجلس النواب، معقبًا: «اللواء أبو بكر الجندي، خرج بتصريحين منذ تولى حقيبته الوزارية، لا يخرجا من رجل دولة، وكان عليه إنجاح الحقيبة الوزارية المُكلف بها بدلًا من إصدار التصريحات غير الملائمة سياسيًا».



وشن أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس الاثنين، هجومًا عنيفًا على أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، مطالبين بإقالته بعد هجومه على أعضاء المجلس وإهانته لهم، على خلفية تصريحه بشأن «إلقاء طلبات النواب في الزبالة».