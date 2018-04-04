ضبط 350 كيلو أسماك مملحة فاسدة في المنيا

تمكنت حملة تموينية بالمنيا، من ضبط كمية كبيرة من الأسماك المملحة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحلات الفسيخ قبل بيعها.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد سراج الكومي، رئيس مباحث التموين، يفيد بتحرير محضر ضد «ماجد. ن. م»، (44 عاما)، صاحب محل فسيخ، ومقيم بمركز أبو قرقاص، وذلك لحيازته 200 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم تحرير محضر ضد «ياسر. ك. ج»، (30 عاما)، صاحب مخزن سلع غذائية، ومقيم بمركز أبو قرقاص، وذلك لتجميعه كمية من السلع المخصص توزيعها على البطاقات التموينية بقصد بيعها بالسوق السوداء؛ حيث تم ضبط 158 كيلو زيت مخصص توزيعها على البطاقات التموينية.

كما تم تحرير محضر ضد «ميخائيل. ن. م»، (25 عاما)، صاحب محل فسيخ، ومقيم مركز أبو قرقاص، وذلك لحيازته 150 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.