في عيد ميلاده، توجه الفنان علي الحجار، بالشكر لكل من هنأه بهذه المناسبة، قائلًا: «مهما قلت من كلمات شكر، مش هقدر أعبر عن كم السعادة والفرحة مع كل تهنئة كنت بسمعها».

وأضاف «الحجار»، في مقطع صوتي نشره عبر قناته الرسمية على موقع «youtube»، «مفيش أجمل من إن الإنسان تكون له عزوة وعيلة كبيرة»، متابعًا: «كان نفسي أشكر كل واحد باسمه، لكن في ناس مقالوش أسمائهم، فهبقى ظلمتهم».

وأعرب عن سعادته بعيد ميلاده هذا العام، قائلًا: «صدقوني ده أجمل عيد ميلاد عدى عليا، كتر خيركم».

واستقبل علي الحجار العديد من التهاني بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكان من بينها تهنئة الموسيقار أحمد بدير، والتي قال خلالها: «كل سنة وانت طيب يا حبيبي، وعقبال 100 سنة وانت بصحة وسعادة يا صديقي العزيز».

وكان من بين التهاني أيضًا تهنئة الشاعر سالم الشهباني، والتي قال خلالها: «عيد ميلاد سعيد يا أخويا الكبير، كل سنة وانت في أحسن صحة وأحسن حال، كل سنة واحنا بنتعلم منك إزاي نحب الناس، وإزاي نحب الحياة، وإزاي في أيامنا نحب أحلامنا ونلاقي قدامنا مليون طريق ونجاة»، مضيفًا: «من صوتك اتعلم الطير غناه ونشيده، والورد قال للندى: احنا في يوم عيده، قالوا زمان في المثل: البحر لو توصفه الوصف ما يزيده، هو الجميل يا علي وانت الجميل وصفه، هو الصديق يا علي وانت الصديق واصفه، صوتك طريق يا علي وبلاد وصحبة وناس، صوتك بحور يا علي وبالحنين يصفوه، الأرض لو تنطق وتحكي على العايشين هتقول عليك يا علي الصدق عندك دين، آدي الحياة يا علي بتغني يوم عيدك، آدي الطيور المهاجرة من صوت غناك راجعين».

وأرسل الملحن محمد حمدي رؤوف تهنئة لـ«الحجار»، جاء نصها كالتالي: «كل سنة وأستاذي الكبير علي الحجار طيب وبخير وسعادة، ليا الفخر إني اشتغلت مع حضرتك وإني كنت جزءًا من تاريخ كبير وقيمة فنية كبيرة، اتعلمت كتير من حضرتك، وكان لك فضل عليا كبير»، مضيفًا: «أشكرك عى فنك اللي أمتعتنا به على مدار التاريخ الكبير المشرف، وعلى المتعة اللي بنبقى فيها لما بنسمع صوتك، أدامك الله لنا في صحة وعطاء».

جدير بالذكر أن جماهير الفنان علي الحجار وفرقته الموسيقية قد احتفلوا بعيد ميلاده، في حفله الشهري على مسرح ساقية الصاوي، في الأربعاء الأخير من شهر مارس الماضي.