«ترامب» يبحث مع «نتنياهو» التطورات في الشرق الأوسط وتهديدات إيران

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي «آخر التطورات في الشرق الأوسط» وتهديدات إيران.

وذكر البيت الأبيض، في بيان أن «ترامب» شدد خلال الاتصال الذي جرى يوم أمس على «التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل»، وأن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق بشأن مواجهة «التأثير الإيراني الخبيث وأنشطتها المزعزعة للاستقرار».

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بحث أمس هاتفيا مع الرئيس الأمريكي تطورات أزمة الشرق الأوسط، وشدد العاهل السعودي على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية.

وأكد مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.