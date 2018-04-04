«التموين» تطرح 100 طن فسيخ و300 طن رنجة لـ«شم النسيم»

-كيلو الرنجة يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.. والفسيخ يصل إلى 100 جنيه للكيلو

-و«حماية المستهلك» تحذر المواطنين الشراء من البائعة الجائلين

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إنه تم ضخ نحو 100 طن فسيخ و300 طن رنجة فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة، وذلك بمناسبة أعياد شم النسيم، مشيرا إلى أنه تم توحيد سعر الرنجة والفسيخ فى جميع الفروع والمنافذ، حيث يترواح سعر كيلو الرنجة بين 25 و35 جنيها، والفسيخ بـ100 جنيه للكيلو الواحد.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أنه تم طرح 150 طن امن الأسماك الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية أيضا، وفروع الشركة المصرية لتسويق الأسماك، لافتا إلى طرح كيلو السمك البورى بـ45 جنيها، والسمك البلطى من 20 إلى 24 جنيها للكيلو، وسمك «مبروكة» بسعر 20 جنيها، وسمك البياض بسعر 40 جنيها للكيلو، فضلا عن طرح طرح كيلو سمك التوباره بسعر 41 جنيها والماكريل اليابانى المجمد بـ25 جنيها، والماكريل أيسلندى مجمد بسعر 35 جنيها، وسمك المكرونة المجمد من 22 إلى 25 جنيها للكيلو على حسب حجم السمكة، وسمك باسا أحمر بـ30 جنيها للكيلو، وباسا أبيض بـ45 جنيها.

وأشار المصدر إلى أنه يتم شن حملات رقابية يوميا على الأسواق والمجمعات، للتأكد من صلاحية الأسماك المملحة المطروحة، محذرا المواطنين من شراء أى رنجة وفسيخ منتهى الصلاحية، مع ضرورة إبلاغ جهاز حماية المستهلك حال ضبط أى منتجات فاسدة.

وفى سياق متصل، أصدر جهاز حماية المستهلك نشرة إرشادية بأهم التوصيات والتحذيرات الخاصة بأهم السلع المتداولة فى شم النسيم وأعياد الربيع، مثل البيض والبصل والأسماك المملحة والمدخنة والتى تشمل الفسيخ والملوحة والرنجة.

وتضمنت التعليمات: «عند شراء الأسماك المملحة مثل الفسيخ، يجب التأكد من أن اللون طبيعى وبراق ولامع، وأن أنسجة اللحم متماسكة والجلد سليم، والرائحة طبيعية ومقبولة، ويجب أن يكون المنتج خاليا من الطفيليات وأطوارها سواء حية أو ميتة، وخاليا من النموات البكتيرية، كما يجب أن يكون الشراء من الأماكن النظيفة الموثوق بها وضرورة الابتعاد عن الباعة الجائلين، وأن يكون مدون على العبوات بيانات المنتج وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية».

ولفتت النشرة إلى أن مظاهر الفساد فى الأسماك المملحة تتمثل فى تغير لون الجلد إلى البنى وعكارة شديدة بعدسة العين والجلد متجعد ولون العضلات الداخلية أحمر أو أزرق ولها رائحة تزنخ والقوام لزج سهل التفكك.

أما بالنسبة للرنجة، فيجب فحصها ظاهريا عند الشراء، فيجب أن يكون الجلد متماسكا، وخالى من الثنايا وبراق ورائحته طيبة، ومن حيث تاريخ الصلاحية، فيجب التأكد من أنها فى فترة الصلاحية من التاريخ المدون على العبوة، وأنه بالنسبة للبيض يجب عند شرائه فحصه ظاهريا، والتأكد من أن تكون القشرة سميكة وصافية اللون وذات ثقل ولا يوجد بها أى شروخ ويفضل أن تكون خشنة.

وشهد عدد من المجمعات الاستهلاكية بمنطقة سعد زغلول والدقى، إقبالا متوسطا من المواطنين على شراء الرنجة والفسيخ.