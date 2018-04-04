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فيتنام تمنع موظفي الحكومة من إقامة حفلات زفاف باهظة التكاليف

هانوي - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 4 أبريل 2018 - 7:35 ص | آخر تحديث : الأربعاء 4 أبريل 2018 - 7:35 ص
ذكرت وسائل إعلام فيتنامية رسمية، اليوم الأربعاء، أنه تم إبلاغ موظفي الحكومة في هانوي بأنه لم يعد بإمكانهم تنظيم حفلات زفاف باهظة التكلفة.

وأفادت صحيفة «فينكسبريس» الإلكترونية، بأنه تم إبلاغ الأسر بعدم دعوة أكثر من 600 ضيف أو تنظيم حفلات الزفاف في أماكن باهظة التكلفة مثل الفنادق خمس نجوم أو المنتجعات، بحسب مرسوم صادر عن لجنة الشعب في هانوي.

وقال المرسوم إن موظفي الحكومة وأعضاء الحزب الشيوعي يجب أن يقدموا مثالا جيدا عندما ينظمون حفلات الزفاف بعدم الإسراف.

وسيتم معاقبة أي موظف عام يخالف هذا التوجيه، إلا أنه لم تتضح ماهية العقوبة تحديدا.

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