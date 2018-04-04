العراق ينفى وجود اتفاق لإعادة انتشار البشمركة فى كركوك

نفت السلطات العراقية، اليوم، وجود أى اتفاقات برعاية التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة لإعادة انتشار قوات البشمركة الكردية فى المناطق التى انسحبت منها.

وقال قائد القوة الثانية بجهاز مكافحة الإرهاب فى كركوك، معن السعدى، إنه لا وجود لأى اتفاقات برعاية التحالف الدولى بهذا الشأن. كما صرح الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن بأن وزير الداخلية لم يتوسط لإعادة انتشار البشمركة فى كركوك لدى رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، بحسب شبكة «سكاى نيوزعربية» الإخبارية.

وفى وقت سابق، كشف رئيس أركان قوات البشمركة، جمال أمينكى، عن تسليم التحالف الدولى مقترحا بشأن إعادة الانتشار فى المناطق المتنازع عليها مع بغداد».

وأوضح أمينكى أن «الملاحظات تشير إلى أن يعاد الانتشار المشترك فى تلك المناطق كما كان عليه الوضع قبل عام 2014»، مشيرا إلى أنه «من المقرر أن تقوم كل من أربيل وبغداد ببحث هذا الأمر» مشيرا إلى أن «ذلك لم يحدث إلى الآن».

وتشكل المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاما وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كيلومترا مربع.

وبين هذه المناطق شريط يبلغ طوله ألف كيلومتر يمتد من الحدود مع سوريا حتى الحدود الإيرانية، ويقع هذا الشريط جنوب محافظات الإقليم الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك.