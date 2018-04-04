قال الدكتور عماد أبو حسين، المستشار القانوني للسفارة المصرية بلندن، إن السلطات البريطانية تتعامل مع الرسائل التحذيرية بإقامة يوم عنف ومعاقبة للمسلمين في إنجلترا على أنها تهديدات.



وأضاف «أبو حسين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أمس الثلاثاء، أن قوات الأمن قامت بتوجيه رسائل للمسلمات بإخفاء الحجاب وضرورة الخروج في جماعات وعدم التواجد في أماكن مغلقة لفترات طويلة.



وأوضح أنه تم تهديد المسلمين في لندن، 8 مارس الماضي، عن طريق إرسال خطابات بمنطقة الشمال حيث أكبر تكتل للمسلمين، تحتوي على رسائل تحذيرية من قيام جماعات بأعمال عنف ضدهم في 3 إبريل الجاري، مشيرًا إلى أن الرسائل استهدفت تجميع نقاط لأكبر عدد يقوم بتفجير مسجد أو قتل مسلم أو خلع الحجاب.



وتحقق أجهزة الأمن البريطانية، في رسائل مجهولة المصدر، أرسلت إلى منازل في عدة مدن بالمملكة، تدعو للاعتداء على المسلمين يوم 3 إبريل، وتحمل عنوان «يوم عقاب المسلمين»، بعد أن أبلغ مواطنين في العاصمة لندن وفي مقاطعتي ميدلاندز الغربية، ويوركشاير، عن تلقيهم تلك الرسائل المروعة.



ووضعت الرسالة نظام نقاط معينة لإلحاق الأذى بالمسلمين في هذا اليوم، منها أن من يقوم باعتداء لفظي سيحصل على 10 نقاط، ومن يلقي مادة حارقة على وجه مسلم سيحصل على 50 نقطة، ومن يفجر أو يحرق مسجدًا سيحصل على ألف نقطة.



وفي سياق آخر، أشار إلى موافقة السلطات البريطانية على تكليف طبيب شرعي مستقل منتدب من السفارة لمناظرة جثمان الطالبة مريم، موضحًا أنه سيتضح خلال أيام موعد وصول الجثمان إلى مصر.



جدير بالذكر أن الطالبة المصرية مريم عبد السلام، قد توفيت إثر تعرضها لحادث اعتداء، في مدينة «توتنجهام» البريطانية، نتج عنه إصابتها بغيبوبة من جانب مجموعة من الفتيات، وسجلت الواقعة على كاميرات إحدى الحافلات التي شهدت جزء من وقائع الاعتداء عليها.



