الوادي الجديد تستعد لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم

استعدت محافظة الوادي الجديد، لاحتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم الأسبوع المقبل، حيث تم توفير كميات من السلع والمنتجات الغذائية بالمحلات التجارية ومنافذ البيع المتنقلة وكذلك المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

وقال صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إن المديرية تواصل شن الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية، وذلك للتأكد من توافر كميات السلع الغذائية التي تتناسب مع احتياجات وإمكانات المستهلكين بجانب ضمان صلاحية المنتجات المعروضة، وتوفر كميات من الخبز البلدي مطابق المواصفات، استعدادا للاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وأضاف أن المديرية بصدد تشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية بالمراكز الإدارية لمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.

وفي نفس السياق، استعدت مديرية الصحة والمستشفيات والوحدات الصحية لعيد القيامة المجيد واحتفالات المحافظة بشم النسيم، وذلك من خلال وضع خطة عمل لأطقم التمريض والأطباء ومرفق الإسعاف لضمان السيطرة الكاملة خلال تلك الفترة خشية وقوع حوادث أو طوارئ.

كما تواصل الأجهزة الأمنية تأمين كنائس المحافظة في ظل توافد الأقباط لأداء الصلوات بالكنائس خلال أسبوع الآلام حتى الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد.