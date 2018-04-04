«ميركل» تهنئ «السيسي» لفوزه في الانتخابات وتؤكد دعمها النشط له

هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالفوز في الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، مناشدة في الوقت نفسه تعزيز الجهود الديمقراطية في البلاد.

وكتبت «ميركل»، في خطاب تهنئة لـ«السيسي»، اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات المكتب الصحفي الاتحادي في برلين، أنها على قناعة «بأن "اتباع" نهج سياسي، يسمح بإمكانيات مشاركة سياسية شاملة للمجتمع المدني، بمقدوره أن يؤدي إلى نجاح دائم»، متعهدة لـ«السيسي» «بدعمها النشط».

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلنت أول أمس الإثنين، حصول «السيسي» على أكثر من 97% من الأصوات الصحيحة.