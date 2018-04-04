اختتام أعمال القمة التركية الروسية الإيرانية حول سوريا

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اختُتمت قبل قليل في أنقرة أعمال القمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية حول سوريا.

وشارك كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، في القمة التي استمرت ساعة و40 دقيقة.

ومن المتوقع أن يشارك الثلاثة في مؤتمر صحفي.

ويبدو أن القمة اختتمت أعمالها قبل الوقت المقرر.

واستقبل «أردوغان»، «روحاني» صباح اليوم، ولاحقا عقد «بوتين» لقاء منفصلا مع «روحاني» أيضا.

وكان «أردوغان» قد التقى «بوتين» أمس وأجريا محادثات مطولة.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الثلاثة هي الراعية لما يطلق عليه اسم «مسار عملية أستانة» بشأن الأزمة السوريا وكانت قمة ثلاثية عقدت في نوفمبر الماضي بين قادة الدول الثلاث في سوتشي بروسيا.