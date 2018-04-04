«المعلم» ينشر صورة من إحدى لقاءاته مع الراحل أحمد خالد توفيق

نشر المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، صورة تجمعه بالأديب الراحل أحمد خالد توفيق، وبالروائي أحمد مراد خلال زيارة له إلى مقر دار الشروق بمدينة نصر.

وكتب «المعلم» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ تعليقًا على الصورة: «في وداع أحمد خالد توفيق؛ على سلم الشروق مع واحد من محبيه، المتألق أحمد مراد، بعد إحدى زياراته الأخيرة التي كان يسعدنا ويشرفنا بها».

وكان قد غيب الموت الكاتب الكبيرأحمد خالد توفيق، مساء الإثنين 2 أبريل، إثر تعرضه لأزمة صحية أودت بحياته، وشارك في جنازته بمدينة طنطا المئات من الشباب والمثقفين، والشخصيات العامة البارزة.