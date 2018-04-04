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شفيق يهنئ السيسي: وفقك الله لقيادة مصر والعبور بها لبر الأمان

الفريق أحمد شفيق
الفريق أحمد شفيق

نشر فى : الأربعاء 4 أبريل 2018 - 1:33 ص | آخر تحديث : الأربعاء 4 أبريل 2018 - 1:33 ص
هنأ الفريق أحمد شفيق، مؤسس حزب الحركة الوطنية، الشعب المصري بمناسبة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.

وقال شفيق، في بيان أصدره حزب الحركة الوطنية وحمل توقيعه: "نبدأ مرحلة جديدة من عمر الوطن نتطلع فيها جميعا إلى مزيد من الخير والنماء لبلدنا أم الدنيا مصر".

وأضاف: "نهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات، وتوليه مقاليد الحكم لفترة رئاسية ثانية نأمل فيها أن يوفقه الله ويسدد خطاه في قيادة الدولة المصرية والعبور بها لبر الأمان".

كما حمل البيان توقيع رؤوف السيد القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية وأحمد الضبع الأمين العام للحزب.

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