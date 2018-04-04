أم تلقي بطفلها حيا في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

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تخلصت أم من رضيعها بإلقائه في ترعة الإبراهيمية بمركز مغاغة في المنيا، بعد أن أخذته من حضانة المستشفى، وإلقائه بالترعة حيا؛ حيث عثر عليه الأهالي.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء منتصر عويضه، مدير مباحث المديرية بالعثور، على جثة رضيع ملقاة بترعة الإبراهيمية.

وتبين من تحريات البحث الجنائي قيام سيدة تدعي «م. أ»، مقيمة بمركز مغاغة بإلقاء طفلها الرضيع حيا بترعة الإبراهيمية للتخلص منه بعدما حملت سفاحا.

وبمواجهتها، أقرت بالتحريات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.