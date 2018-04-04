الأربعاء 4 أبريل 2018 9:48 م القاهرة القاهرة 19.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟
النتـائـج تصويت

أمين عام «دعم مصر»: تغيير الحكومة يرجع إلى تصور «السيسي» للفترة المقبلة


نشر فى : الأربعاء 4 أبريل 2018 - 9:37 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 أبريل 2018 - 9:37 م
قال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والأمين العام لائتلاف دعم مصر، إن التعديل الوزاري وتغيير الحكومة من اختصاصات رئيس الجمهورية، وليس دور البرلمان، متابعًا أن دور الأخير ينحصر في تشريع القوانين ومراقبة الحكومة في تنفيذ المهام المطلوبة.

وأضاف «مجدي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن تعديل الحكومة يخضع لرؤية وتصور الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الفترة الماضية كانت الأولوية لوضع البنية التحتية في العديد من مشروعات الطرق والنقل والإسكان.

وتابع أن الفترة المقبلة تحتاج لاستكمال البنية التحتية لمشروعات التنمية والاهتمام بملف التعليم والصحة، موضحًا أن تطويرهما يحتاج إلى وقت طويل المدى؛ لتحقيق الأهداف المطلوبة بمقارنة تطوير ملفات الإسكان والنقل والكهرباء.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك