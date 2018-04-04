ترامب: القوات الأمريكية تحمي الحدود مع المكسيك حتى بناء الجدار

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إن بلاده سوف تستخدم قواتها العسكرية لحماية حدودها مع المكسيك حتى يمكن بناء جدار كان قد اقترحه للفصل بين الدولتين.



وفي حديثه في البيت الأبيض، وصف ترامب الخطة باستخدام الجيش على طول الحدود بأنها "خطوة كبيرة" وقال إنها ستشمل نشر قوات على الحدود الأمريكية.



ولم يقدم ترامب تفاصيل أخرى، لكنه قال إنه سيجتمع مع وزير الدفاع جيم ماتيس بشأن ذلك.



وما إذا كان القانون الأمريكي يسمح باستخدام الجيش لتنفيذ القوانين المحلية، هو أحد الأسئلة التي يحتمل أن تثار، وفقا لتقارير إخبارية.



وتحدث ترامب خلال مناقشات الطاولة المستديرة وفي مؤتمر صحفي مع قادة دول البلطيق الثلاثة بعد الترحيب بهم في البيت الأبيض.



وأشار ترامب إلى تقارير تتحدث عن مجموعة من المهاجرين من أمريكا الوسطى يمرون حاليًا عبر المكسيك في طريقهم إلى الولايات المتحدة، قائلا إنه حذر المكسيك من السماح للقافلة بالوصول إلى الحدود، "وأعتقد أنهم يفعلون ذلك".



وقال ترامب "إذا وصلت (مجموعة المهاجرين) إلى حدودنا، فإن قوانيننا ضعيفة ومثيرة للشفقة، وكأن ليس لدينا حدود".



لكنه أشار إلى أن القافلة، التي تقدرها التقارير الإخبارية بأنها تضم 1000 شخص معظمهم من هندوراس وجواتيمالا – تتفكك، قائلا إن هذا جاء بعد أن "أخبر المكسيك بقوة" أنه سيتعين عليها القيام بشيء ما بشأن القافلة وغيرها.



وقال ترامب إن المكسيك طبقت "قوانين الهجرة القوية للغاية" الخاصة بها لتفكيك القافلة.



وأضاف "القافلة لا تزعجني.. القافلة تجعلني حزينا للغاية من أن هذا قد يحدث للولايات المتحدة".



وتابع أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح بأن "يتدفق الناس إلى بلادنا بطريقة غير شرعية" ثم يختفون ولا يحضرون جلسات استماع حول طلباتهم بشأن اللجوء أو وضع الهجرة.