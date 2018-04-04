وفاة قائد المنتخب الإنجليزي السابق

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم وفاة راي ويلكينز، القائد السابق للفريق وللمنتخب الإنجليزي ، اليوم الأربعاء عن عمر 61 عاما.



وكان ويلكينز قد نقل قبل أيام إلى أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن في حالة حرجة إثر تعرضه لأزمة قلبية ، وقالت زوجته جاكي ويلكينز حينذاك إن "الأزمة القلبية أدت إلى إدخاله في غيبوبة مستحثة طبيا."



وذكر نادي تشيلسي عبر موقعه على الإنترنت "راي كان رمزا يتمتع بشعبية وحب كبيرين بين الجماهير واللاعبين وكذلك العاملين بالنادي طوال مسيرته هنا."



ولعب ويلكينز أكثر من 150 مباراة لفرق تشيلسي ومانشستر يونايتد وكوينز بارك رينجرز، خلال مسيرته ،التي شهدت انضمامه أيضا إلى ميلان الإيطالي.



وخاض لويلكينز 84 مباراة دولية وشارك مع المنتخب الإنجليزي في نسختي 1982 و1986 من كأس العالم ، وقد ارتدى شارة قيادة الفريق عشر مرات.



وتولى ويلكينز تدريب كوينز بارك رينجرز وفولهام والمنتخب الأردني ، وكان يعمل ،قبل وفاته ، محللا لدى شبكة "سكاي سبورتس" التليفزيونية وإذاعة "توك سبورت