روسيا تطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الخميس بشأن تسميم «سكريبال»

طلبت روسيا عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، غدًا الخميس، بشأن تسميم العميل «سكريبال»، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء اليوم الأربعاء.

يُذكر أن موسكو طالبت، اليوم الأربعاء، لندن بالاعتذار، بعدما أكد المختبر البريطاني الذي حلل المادة المستخدمة ضد العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال، أنه لا يملك دليلًا على أن مصدرها روسيا.

واتهمت وزارة الخارجية البريطانية روسيا، أمس الثلاثاء، باستخدام «تشتيت الانتباه» من خلال دعوتها لعقد اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتقويض التحقيق فى تسميم العميل الروسى السابق في بريطانيا.