إحالة 6 متهمين إلى المفتي في قضية قتل عمد بالخليفة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القشيرى، إحالة أوراق 6 متهمين إلى فضية المفتي لإبداء الرأي في اعدامهم، بقتل 3 أشخاص بحرق منزلهم بدائرة قسم الخليفة، وحيازة وإحراز أسلحة نارية دون تصريح.

كما حددت المحكمة جلسة 9 مايو للنطق بالحكم على 15 متهما آخرين.

وأسندت النيابة للمتهمين "إسلام س.، ومحمد س.، وأحمد ع.، وأحمد س.، وأنور س."، تهمة القتل العمد لـ "أمال ع.، ومحمد أ.، ونعمة أ.، وسيد ع."، مع سبق الإصرار والترصد، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم وقذف مواد حارقة على المنزل القائمين به، ما أدى لوفاتهم.

كما أسندت للمتهمين "محمد ع.، وهيام أ.، وحمدى أ.، وأسامة أ.، ومحمد م.، وسيد ع.، وأحمد ع.، وعليه ع.، ومنال أ."، تهم الشروع فى قتل "مجدى أ.، وأبو العلا ع.، ومنى ع."، بحرق المنزل القائمين به المجنى عليهم على النحو السالف ذكره.