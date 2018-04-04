قال اللواء إبراهيم عبد الهادي، رئيس حي بولاق أبو العلا، إنه تم إخلاء 97% من الوحدات السكنية، و75% من الوحدات التجارية في محيط مبني ماسبيرو، تمهيدًا لبدء أعمال التطوير بالمنطقة.



وأضاف «أبو العلا»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من 50% من أعمال هدم العقارات، مؤكدًا أنه تم تقديم التعويضات لجميع السكان والمالكين دون إجبار أحد على التنازل.



وتابع أنه فور إخلاء المنطقة تمامًا سيتم إدخال المعدات الثقيلة لإزالة كل الأنقاض والمساكن الموجودة، مشيرًا إلى أنه تم البدء في المشروع منذ عام 2015؛ لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو.



