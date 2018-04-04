قال الإعلامي عمرو أديب، على قائلًا إن صفحات السوشيال ميديا اتشحت أول أمس بالسواد حدادًا على الأديب والروائي أحمد خالد توفيق، الذي وافته المنية مساء أول أمس الاثنين، عن عمر يناهز 55 عامًا إثر أزمة صحية، معقبًا: «أنا معرفوش، ولست من قراءه، لكن من الواضح أن هناك الكثير من الشباب يتابعونه ويحبونه».



وأشار «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة دراسة اهتمامات الجيل الحالي من الشباب، لمعرفة ما يقرؤون ومن يؤثر عليهم، نظرًا أنهم سيصبحون القوة المؤثرة في الحياة السياسية مستقبلًا، معقبًا على حضور عدد كبير من الشباب جنازة الروائي الراحل: «ملهوش إطلالات إعلامية كثيرة، لكنه كان راجل جامد جدًا وإحنا مش حاسين به».



وتابع: «إن الشباب بين الـ20 و35 عامًا، هم الأكثر عرضة لروايات ومقالات وكتابات الأديب أحمد خالد توفيق، التي هي من النوع المسلي، نظرًا أنه قد ظهر في المرحلة الوسطى، وهي مرحلة واقعة بين مجموعة معينة من الكتاب القدامى والجدد»، لافتًا إلى اقتطاع الشباب أجزاء من كتابات «توفيق» وإرسالها إلى بعضهم البعض، كجمل في العدالة الاجتماعية والحب.



واستطرد: «الناس العواجيز ميعرفهوش لكن الشباب هم أكثر قراءة ومتابعة لروايات الراحل، وأنا شخصيا تربيت على روايات، يوسف إدريس، نجيب محفوظ، جمال الغيطاني، يوسق القعيد، والشبابي بالنسبة لي كان علاء الأسواني، الذي احترم رواياته بصرف النظر عن خلافاتنا السياسية، بالكتير أوصل لأحمد مراد».



وتُوفي الكاتب والروائي، أحمد خالد توفيق، مساء أول أمس الاثنين، عن عمر يناهز الـ55 عامًا، إثر أزمة صحية ألمت به، وشيعت جنازته ظهر أمس الثلاثاء، من مسجد «السلام»، بطنطا. ومن المقرر أن يُقام عزاء «توفيق»، مساء الخميس المقبل، بدار مناسبات طنطا.



