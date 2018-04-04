ضبط 10 أطنان رنجة فاسدة بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطري بالغربية، بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية والمسطحات المائية والصحة، اليوم الأربعاء، من ضبط 10 أطنان أسماك «رنجة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل عددا من المصانع بمركز كفر الزيات.

تلقى الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، تقريرا بقيام حملة من المديرية بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية والصحة والمسطحات المائية، بالتفتيش على مصانع الأسماك «الرنجة» بمركز كفرالزيات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 أطنان أسماك رنجة غير صالحة للاستهلاك قبل طرحها بالأسواق لبيعها بالتزامن مع شم النسيم، وتحرير 4 محاضر للمصانع المخالفة، وكذلك عمل محاضر غلق لمصانع رنجة أخرى غير مرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.