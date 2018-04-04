قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لا صحة لما تردد من شائعات حول وفاة الطالبة نوراي حسن، بعدوى الالتهاب السحائي، موضحًا أنه تم تشخيص حالتها بتسمم دموي حاد وفقًا لأطباء مستشفى إمبابة للحميات.



وأكد «مجاهد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامي تامر أمين، مساء الثلاثاء، أن الوزارة لا تتهاون في صحة الطلاب، متابعًا أن ما يتردد حول انتشار العدوى بمدرسة بورسعيد للغات شائعات.



وأوضح أن الطالبة كانت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة واضطراب الوعي وارتفاع معدل كرات الدم البيضاء ليصل لـ27 ألف عن المعدل الطبيعي 4 آلاف، موضحًا أن تم إصابة 3 طلاب من نفس المدرسة بنزلات برد حادة وليس التهاب سحائي.



وتابع أن وزارة الصحة قامت بتشكيل فريق من 15 طبيبًا لمقابلة مدير المدرسة وأولياء الأمور؛ للرد على الاستفسارات حول إجراءات الطب الوقائي ومكافحة العدوى، لافتًا إلى سحب عينات من مياه الشرب في المدرسة للتأكد من عدم وجود مشكلات صحية.



وقد أثارت وفاة إحدى تلميذات مدرسة بورسعيد للغات بالزمالك، قلق عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة، بسبب الاعتقاد بأن الطفلة نواري حسن فؤاد، بالصف الثاني الابتدائي، توفيت إثر الإصابة بأحد الأمراض المعدية ألا وهو الالتهاب السحائي.



