مقتل مطلقة النار في مقر «يوتيوب» بكاليفورنيا بعد إصابة 4 أشخاص

ذكرت شرطة مدينة سان برونو الأمريكية، أن امرأة يعتقد أنها أطلقت النار في مقر «يوتيوب» في كاليفورنيا، عثر عليها ميتة جراء إطلاقها فيما يبدو النار على نفسها، كما أصيب أربعة أشخاص.



ونقل المصابون إلى مستشفى وثلاثة منهم أصيبوا بطلقات نارية، دون أن يتم الكشف عن حالتهم، وفقا لبيان صدر عن إدارة شرطة سان برونو.



وقالت الشرطة إن عملية بحث موسعة للمبنى ما زالت جارية.



ومن جانبه، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك الحادث في تغريدة عبر تويتر قال فيها: "شكرا لضباط إنفاذ القانون البواسل والمسعفين الموجودين حاليا في المبنى".



وقدم ترامب "تعاطفه وصلواته" لفريق عمل يوتيوب.



وقالت شركة جوجل المالكة ليوتيوب عبر تويتر إنها تنسق مع السلطات وستقدم معلومات رسمية حال توافرها.