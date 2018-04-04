افتتاح المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي

افتتحت اليوم فعاليات نوادي المسرح لفروع إقليم القناة وسيناء الثقافي والذي يستمر على مدار يومين بمسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، حيث تضمنت العروض لفرع ثقافة الإسماعيلية وبورسعيد الأول بعنوان "سوء تفاهم" إخراج أحمد كمال، الآخر بعنوان "يوتوبيا" إخراج محمد جمعة، كما يستقبل اليوم المسرح ثلاث عروض تابعين لفرع ثقافة الإسماعيلية الأول بعنوان "ليلة القتلة" إخراج إسلام عبد الهادي، الثاني بعنوان "مذكرات ميت" إخراج هبة زراع، والأخير بعنوان "مأساة لعبة" إخراج كريم عبد السلام، وتُختتم العروض يوم 5 أبريل الجاري بعرضين لفرع ثقافة السويس الأول بعنوان "إكمال مكان النقط"، والعرض الثاني بعنوان "ثورة الأقنعة" إخراج محمد التنجيري.

على صعيد متصل اختتمت فعاليات مشروع مسرح الجرن والذى إقيم خلال فترة الدراسة بمدرسة أبوفودة الإعدادية المشتركة بالكيلو 11 بالإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية، وتضمن المشروع مجموعة من الأنشطة المتميزة منها "القصة، الألعاب الشعبية، الاغانى الشعبية المستوحاة من البيئة المحيطة، الفنون التشكيلية"، وفى مجال الشعر تم توزيع شهادات تقدير على الطلاب المتميزين في هذا المجال، وفى مجال المسرح عرض بعنوان "يحكى انا" يشير إلي العادات والتقاليد داخل الريف المصرى.