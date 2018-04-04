الأهلي يهدي السفير الألماني «درع وعلم النادي»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرص العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي على إهداء درع وعلم النادي للسفير يوليوس جيورج لوي، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي للإعلان عن بطولة الأهلي الدبلوماسية.

ووجّه العامري فاروق الشكر للسفير الألماني، ونقل له تحيات الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، متمنيًا أن تحقق بطولة الأهلي الدبلوماسية النجاح المنتظر.

الجدير بالذكر أن قرعة البطولة قد أجريت على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، وأسفرت عن:

المجموعة الأولى: إنجلترا، وماليزيا، والكونغو، ومصر، والأرجنتين، والبرازيل.

المجموعة الثانية: أمريكا، والنيجر، وكندا، وهولندا، وكوت ديفوار، وجامعة الدول العربية.

المجموعة الثالثة: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وتركيا، وفيتنام، وإسبانيا.

المجموعة الرابعة: الهند، واليابان، والأمم المتحدة، وكازاخستان، وروسيا، وأستراليا.