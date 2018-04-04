قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سيتسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي لمدة عام، مشيرًا إلى الأعباء الواقعة على مصر نتيجة ذلك، والتي تتمثل في ضرورة تفعيل الاتحاد والخروج بوجهات نظر عربية مشتركة.

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن مصر قادرة على حشد وجهات النظر العربية في كثير من المحافل وتصدير قضايا الشأن العربي، معقبًا: «هي تستطيع تفعيل تواجد الاتحاد في المحافل البرلمانية الدولية ووجوده ككتلة صلبة قادرة على التحرك ومجابهة القضايا السياسية».

وتابع أن هناك إرادة عربية حاضرة، في ظل حرب الوجود التي تخوضها الدول العربية، من أجل تفعيل الكيانات العربية المشتركة والخروج بتفاهمات واحدة تجاه القضايا الرئيسية.

وأوضح أن فعاليات المؤتمر الـ 27 للاتحاد البرلمانى العربي، اليوم الأربعاء، شهدت عقد اللجنة التنفيذية اجتماعًا، أعقبه جلسة تشاورية بين رؤساء البرلمانات العربية، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تشهد افتتاح أعمال المؤتمر، غدًا الخميس، كلمة للدكتور علي عبد العال، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتلو ذلك كلمة للحبيب المالكي، رئيس الاتحاد.

واستطرد أنه سيكون هناك ثلاث مداخلات في جلسة الغد لرؤساء البرلمانات العربية حول الوضع العربي الراهن، والتي ستتناول تحديات مكافحة الإرهاب وقضية القدس، فضلًا عن التنسيق المشترك للبرلمانات العربية في المحافل الدولية.

ولفت إلى مناقشة بعض المشكلات المتعلقة بالقدرة على وجود توحد عربي إزاء الموقف من قطر، مستطردًا: «وإجبارها على توقفها في دعمها للإرهاب، إضافة إلى القدرة على مجابهة الدول التي تستقوي بها قطر مثل إيران وتركيا».

يُذكر أنه انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الـ 27 للاتحاد البرلمانى العربي، بمقر مجلس مجلس النواب المصري، بقاعة «25 يناير».