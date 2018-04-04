5 ألاف مشجع يؤازرون الأهلي أمام الداخلية في الكأس

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أعلن ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن أعداد الجماهير لمباراة الأهلي والداخلية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وقال المدير التنفيذي في تصريحات تليفزيونية ادلى بها اليوم الأربعاء أن 5 ألاف على الأقل سيكون متواجد في المباراة بعد الحصل على الموافقة الأمنية.

وأعلن اتحاد الكرة عن وصول موافقة امنية لدخول الجماهير لمباريات كأس مصر كخطوة لعودتهم مرة أخرى في الدوري بداية من الموسم القادم.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ16 بعد الفوز على فريق تليفونات بني سويف بخماسية نظيفة فيما وصل الداخلية للدور ذاته بعد الفوز على النصر بهدف وحيد.

يواجه الأهلي فريق الداخلية يوم 14 أبريل على ملعب السلام في تمام الساعة الثامنة مساءًا