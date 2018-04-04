تعقد في أنقرة، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية «تركية-روسية-إيرانية» حول سوريا.

ويشارك في القمة كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني. ووفقا لوسائل إعلام تركية فإنها ستعقد في المجمع الرئاسي في أنقرة.

ومن المتوقع أن يركز اللقاء على التحول السياسي في سوريا وأحدث التطورات في مناطق خفض التصعيد.

واستقبل أردوغان، صباح اليوم، روحاني، ومن المقرر أن تقعد القمة في وقت لاحق اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الثلاثة هي الراعية لما يطلق عليه اسم مسار عملية أستانة بشأن الأزمة السورية. وكانت قمة ثلاثية عقدت في نوفمبر الماضي بين قادة الدول الثلاثة في سوتشي بروسيا.