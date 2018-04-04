محافظ أسوان يزور قرية الأرامل والمطلقات بأدفو

أجرى اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، الأربعاء، جولة تفقدية لقرية السماحة المخصصة للسيدات من الأرامل والمطلقات والتي تأتي ضمن قرى مشروع وادي الصعايدة على بعد 125 كم من مدينة أسوان.

ورافق المحافظ، خلال جولته مديري الري وشركة مياه الشرب والصرف والتربية والتعليم والأبنية التعليمية والصحة والتضامن الاجتماعي، إلى جانب رئيس مدينة ومركز إدفو، والمشرف العام على المشروع.

وأعلن مجدي حجازي، عن استعداد المحافظة صرف ألف جنيه كسلفة مسترده بدون فوائد لأي سيدة بالقرية تسعى لتنفيذ مشروع صغير؛ حيث سيتم إعطاء فترة سماح 3 أشهر ثم دفع 100 شهريًا على مدار 10 أشهر.

وأكد أنه سيتم دراسة إعادة جدولة الديون المتراكمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المقيمة فى القرية، موجها مدير عام الصحة، بتخصيص طبيب مقيم يعمل بنظام المناوبة بين قرى وادى الصعايدة، مع تثبيت سيارة إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الحالات الحرجة لمدينة إدفو، علاوة على زيادة كميات الأمصال، فضلاً عن رش المبيدات لمقاومة الحشرات بالقرية.

وأمر محافظ أسوان، مدير التضامن الاجتماعى بإجراء أبحاث اجتماعية على السيدات المتضررة من عدم زراعة الأراضى المخصصة إليهن، كما كلف مدير التعليم بالأسراع فى إنشاء مدرسة التعليم الأساسى للمرحلتين الابتدائي والإعدادي، إلى جانب فتح فصل لقسم التمريض.