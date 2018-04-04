الأربعاء 4 أبريل 2018 12:53 م القاهرة القاهرة 24.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟
النتـائـج تصويت

رئيس البرلمان العراقي: 3 ملايين نزحوا من مناطق «الإرهاب» في بلدنا قبل تحريرها

أرشيفية
أرشيفية
رانيا ربيع
نشر فى : الأربعاء 4 أبريل 2018 - 11:17 ص | آخر تحديث : الأربعاء 4 أبريل 2018 - 11:17 ص

أشاد سليم الجابوري، رئيس البرلمان العراقي، بجهود الدولة المصرية في استقبال أعدادًا كبيرة من مواطني العراق النازحين من المناطق التي سيطرت عليها الجماعات الإرهابية قبل تحريرها.

وأضاف، خلال مآدبة عشاء نظمها ائتلاف «دعم مصر» لتكريم الجابوري بحضور نظيره المصري الدكتور علي عبدالعال: «أن تحرير المناطق من الجماعات التكفيرية تم بإرادة عراقية، ومساندة من الدول العربية التي لعبت دورا كبيرًا في إزاحة كابوس الإرهاب، الذي جثم على الدولة العراقية لمدة ثلاث سنوات، وتسبب في نزوح ثلاثة ملايين من العراقيين، وذلك بالاشتراك مع المجتمع الدولي».

وأوضح الجابوري «تنظيم داعش الإرهابي لم يكن إلا حلقة أخيرة لسلسلة الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف نشر الفوضى والاضطراب، وخلق جيل من النازحين والمهجرين في البلدان العربية».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك