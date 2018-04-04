رئيس البرلمان العراقي: 3 ملايين نزحوا من مناطق «الإرهاب» في بلدنا قبل تحريرها

أشاد سليم الجابوري، رئيس البرلمان العراقي، بجهود الدولة المصرية في استقبال أعدادًا كبيرة من مواطني العراق النازحين من المناطق التي سيطرت عليها الجماعات الإرهابية قبل تحريرها.

وأضاف، خلال مآدبة عشاء نظمها ائتلاف «دعم مصر» لتكريم الجابوري بحضور نظيره المصري الدكتور علي عبدالعال: «أن تحرير المناطق من الجماعات التكفيرية تم بإرادة عراقية، ومساندة من الدول العربية التي لعبت دورا كبيرًا في إزاحة كابوس الإرهاب، الذي جثم على الدولة العراقية لمدة ثلاث سنوات، وتسبب في نزوح ثلاثة ملايين من العراقيين، وذلك بالاشتراك مع المجتمع الدولي».

وأوضح الجابوري «تنظيم داعش الإرهابي لم يكن إلا حلقة أخيرة لسلسلة الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف نشر الفوضى والاضطراب، وخلق جيل من النازحين والمهجرين في البلدان العربية».