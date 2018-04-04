محافظ الغربية يشكل لجان التدخل السريع لمنع التعديات على أملاك الدولة

قرر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، تشكيل لجان التدخل السريع في المحافظة لإزالة أي تعدي على أملاك الدولة في المهد.

وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع لمناقشة التعديات على أملاك الدولة وإزالتها في المهد، أن اللجنة ستشكل من «رئيس مركز المدينة، والإدارة الهندسية لمركز المدينة أو الحي، أملاك الدولة، بناء وتنمية القرية، التخطيط العمراني، الشئون القانونية، قوة من مديرية الأمن، تحت قيادة ضابط»، وهذه اللجان تحت إشراف اللواء وكيل أول الوزارة، سكرتير عام المحافظة، لمنع وإزالة أي تعديات على أملاك الدولة ومصادرة المعدات والمواد المستخدمة في التعديات ومنع البناء المخالف.

وشدد على رؤساء مراكز المدن والأحياء بضرورة عمل حصر للغرامات والأحكام الصادرة بالنسبة للتعديات والبناء المخالف، وتفعيل المادة 107 من قانون البناء المخالف والتنسيق مع مديرية الأمن لتنفيذ هذه الأحكام وتحصيل الغرامات المطلوبة لردع أي مخالف.

وطالب رؤساء مراكز المدن والأحياء بضرورة المرور اليومي لتأكد من عدم وجود أي تعديات على أملاك الدولة، وكذلك تفعيل سجل المرور اليومي لمهندسي الإدارات الهندسية لهذه المناطق بمراكز المدن والأحياء، واتخاذ الاجرءات القانونية اللازمة حيال المباني المخالفة.

ووافق المحافظ، على الترخيص المرحلي للأدوار المبنية والسماح بدخول المرافق للأدوار المرخصة فقط.

حضر الاجتماع اللواء طلعت منصور، سكرتير عام محافظة الغربية، والمهندس فتحي عبد الغني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ناصر طه، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.