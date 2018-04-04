«مياه الفيوم»: الانتهاء من إنشاء رافع وخزان بيهمو نهاية مايو المقبل

صرح اللواء هشام محمد درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بأنه سيتم الانتهاء من إنشاء رافع وخزان بيهمو بمركز سنورس بنهاية مايو المقبل من هذا العام 2018، وأن العمل جاري على قدم وساق من أجل دخولهم الخدمة.

وتبلغ التكلفة الفعلية لإنشاء الرافع والخزان 22 مليون جنيه، وتبلغ السعة التخزينية للخزان 5 آلاف متر مكعب، ويتم ضخها لقرى مركز سنورس من أجل القضاء على مشكلة ضعف المياه نهائيا حال الانتهاء منه ودخوله الخدمة.

يذكر أنه تم بدء أعمال الحفر لإنشاء رافع وخزان بيهمو منذ فبراير الماضي؛ وذلك من أجل القضاء على مشكلة ضعف المياه نهائيا بمركز سنورس.