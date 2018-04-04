قال هاني يونس، المتحدث باسم وزراة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يتم تجهيز أكثر من طرح للوحدات السكنية سواء الخاص بمشروعي «دار مصر» أو «سكن مصر»، في وحدات المنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين.



وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن هناك طرحًا كبيرًا للأراضي بنظام القرعة العلنية، مؤكدًا أن الأسبوع المقبل سيشهد أول طرح لوحدات بمشروع «سكن مصر» وأراضي للقرعة، على أن يبدأ الطرح تباعًا في المدن الأخرى بعد ذلك.



وأوضح أن محافظة المنوفية بها إسكان للشباب في جميع مراكزها، معقبًا: «توجد مشكلة في مقارنة عدد الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها في المدن القديمة بتلك التي تُنفّذ في الجديدة، لكن الأخيرة بها مساحات شاسعة من الأراضي، إنما المدن القديمة لا يوجد بها أراضي متوفرة نبني فيها خدمات للمواطنين، لذا نتجه للتوسع في المدن الجديدة، وأي مساحات متوفرة نبني فيها على الفور».



يُذكر أن المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قال إن الوزارة قررت طرح أكبر إعلان للأراضى تلبية للاحتياجات الشديدة للمواطنين، موضحًا أنها تسعى لتلبية جميع الطلبات الخاصة بالوحدات السكنية والأراضى من خلال الإعلانات.



