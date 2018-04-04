أستاذ قانون فرنسى: شعب فرنسا تنازل عن جزء من حريته مقابل الأمن

• ديبوف لـ«الشروق»: تنفيذ الإجراءات الاستثنائية لمكافحة الإرهاب فى الجمهورية الفرنسية تحت رقابة القضاء

نظم المعهد الفرنسى بالمنيرة، مساء أمس، ندوة بعنوان «القانون الفرنسى فى تحدى الإرهاب» ألقاها «فريدريك ديبوف» مدير معهد القانون والاقتصاد بجامعة باريس وأستاذ القانون الجنائى، حول التجربة الفرنسية فى مكافحة الإرهاب منذ فرض حالة الطوارئ منذ حادث مسرح «باتاكلان» فى نوفمبر 2015 ثم إدخال اجراءات استثنائية فى القانون العام.

وأجرت «الشروق» حوارا مع «ديبوف» قبل بداية الندوة، لاستيضاح تبعات هذه التعديلات التشريعية، وتقييمه لها على مستوى التطبيق، حيث أوضح أن الأحداث الإرهابية استدعت اجراءات استثنائية عدة من بينها فرض حالة الطوارئ فى عهد الرئيس السابق «فرانسوا أولاند» إلى أن تم إلغاؤها وفاء بتعهد الرئيس الحالى «إيمانويل ماكرون»، لكن أخيرا أُدرجت بعض الإجراءات الاستثنائية ضمن القانون العام بعد تخفيف حدة بعض المصطلحات فى قانون الطوارئ مثل «الإقامة الجبرية» التى تغيرت إلى «الحد من حرية الحركة»، و«التفتيش المنزلى» الذى أصبح اسمه «الزيارات المنزلية».

وفيما يتعلق بالإجراءات التى تسمح بها حالة الطوارئ، فذكر أنه يجوز تفتيش منزل المشتبه بانتمائه لجماعة إرهابية، دون إذن منه، بل فقط بإذن من النيابة، والتفتيش المنزلى لا يكون ليلا إنما فى ساعات محددة نهارا وتحت مظلة القانون، وأن السلطات الشرطية يمكن لها التنصت على مكالمات الإرهابيين.

وأضاف «ديبوف» مدير معهد القانون والاقتصاد وأستاذ القانون الجنائى بجامعة باريس، أن السلطات الشرطية والاستخباراتية فى كل محافظة هى التى تقوم بعملية التحريات عن الأفراد المشتبه بهم، فمنذ حادث تفجير مسرح «باتاكلان» وفرض حالة الطوارئ تم توسيع دائرة الاشتباه والاحتجاز، موضحا أن الاحتجاز يكون لفترة 24 ساعة تجدد لمرة واحدة فقط.

ثم استهل ديبوف عضو مجلس إدارة المعهد القومى للدراسات العليا للأمن والعدالة ندوته، بتأكيد أن حالة الطوارئ اجراء استثنائى لا يتم فرضه بشكل مستمر، ساردا التوقيتات التى تم فيها فرض حالة الطوارئ فى فرنسا، أبرزها فى عهد جاك شيراك فى عام 2005 وفى الثمانينيات وأثناء الحرب مع الجزائر وأخيرا بعد حادث مسرح باتاكلان، موضحا ان فرض حالة الطوارئ يؤطره القانون وليس حالة خارج القانون.

وذكر أن هناك قضاة تحقيق متخصصين فى قضايا الإرهاب فى فرنسا، وأن التخوفات من الحد من الحرية الشخصية المقدسة فى الدستور الفرنسى، محمية باستقلال القضاء، فالقانون يميل إلى الصرامة لكن الوقاية خير من العلاج على حد تعبيره.

واعتبر ديبوف أن السلاح الأنجع لمقاومة الإرهاب هو الضربات الاستباقية له، عن طريق تلك الاجراءات الاستثنائية.