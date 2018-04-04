حبس مدير أعمال «مستريح أكتوبر» وشقيقة زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة أكتوبر بحبس مدير أعمال «مستريح أكتوبر»، وشقيقة زوجته لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم.

وتمكنت مباحث الشيخ زايد من القبض على «محمد.س»، مدير أعمال «فادي.خ»، الهارب خارج البلاد والمعروف بـ«مستريح أكتوبر»، كما ألقت القبض على شقيقة زوجة المتهم «فادي» وتدعى «راندا.ح»، وذلك لاتهامهما بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموال منهم بلغت 200 مليون جنيه بزعم توظيفها مقابل أرباحا شهرية، في القضية رقم 917 جنح الشيخ زايد 2018.

البداية عندما قرر «فادى.خ»، وضع خطة للنصب على ضحاياه من رجال الأعمال، وبعض قاطني منطقة الشيخ زايد من الأثرياء، بجمع مبالغ كبيرة منهم لتوظيفها في الكثير من المشاريع مقابل الحصول على أرباح شهرية، وظل فترة يجمع الأموال ويقدم الأرباح، ولكن بعد فترة استمرت نحو 6 أشهر اختفي «فادي»، واتفق مع بعض الأشخاص المقربين له بتحويل الأموال بالعملة الصعبة.

وبإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة تبين أن المتهم متزوج من سيدة لها شقيقة توأم، تستخدمان جواز سفر واحد في معاملات البنوك مستغلتين الشبه بينهما، وعندما تكون زوجة المتهم غير موجودة داخل مصر، تقوم الأخرى بكل التعاملات سواء البنكية أو غيرها.

كما توصلت التحريات إلى أن المتهم كان يتحدث عن مشروع جديد في مجال الاستثمار العقاري، الذي سيكتمل بالمساهمات والمشاركة مع الآخرين، وهو مبنى كمبوند بمدينة 6 أكتوبر، يتكون من 10 عمارات، وبعد تلقيه مساهمات أصدقائه أقام عمارتين ووزع الأرباح مع كامل المبلغ الذي يمثل مساهمتهم به وأن المتهم استعان في عمليات النصب بمدير أعماله وشقيقته اللذين ألقت الشرطة القبض عليهما مؤخرا وأحالتهما إلى النيابة لمباشرة التحقيق.