وكيل «النواب»: شريف إسماعيل أفضل رؤساء وزراء مصر في الفترة الحديثة

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه يؤيد إجراء تعديل وزاري وليس تغيير الحكومة ككل، متابعًا أن بعض الوزارات أنجزت الكثير، وبعضها يحتاج إلى تغيير.



وأشاد «وهدان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل الحكومة الحالية، قائلًا إن التاريخ سيشهد بأنه أفضل رؤساء وزراء مصر في الفترة الحديثة.



وأضاف: «التغيير سنة الحياة، لكن حكومة شريف إسماعيل، أنجزت بعض الملفات، وحققت استقرار داخل الدولة، بعض الوزارات لم تساعده، لكنه يتمتع بنفس هادئ، إداراته كانت حكيمة جدًا».



وتابع أنه يتوقع أن يتم تعديل من 4 إلى 6 وزارات، على رأسهم وزارة التنمية المحلية، معقبًا: «وزير التنمية المحلية هو من فرض نفسه على التغيير، بسبب تصريحاته الهجومية».



واستطرد: «حتى يصبح المرء رجل دولة فذلك يتطلب الكياسة، وانتقاء الجمل والألفاظ، لكن تصريحاته هي سبب مشكلاته»، مشيرًا إلى ضرورة إجراء حركة تعديل للمحافظين، نظرًا أن بعضهم لم ينجز المهام المطلوبة منه.



وشن أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس الاثنين، هجومًا عنيفًا على أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، مطالبين بإقالته بعد هجومه على أعضاء المجلس وإهانته لهم، على خلفية تصريحه بشأن «إلقاء طلبات النواب في الزبالة».