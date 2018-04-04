24 فريقا يشاركون في بطولة الأهلي الدبلوماسية

قرعة بطولة الأهلى الدبلوماسية التي تقام خلال الفترة من 13 حتى 24 أبريل الجاري علي ملاعب النادي بالشيخ زايد بمشاركة 24 فريقا، أجريت ظهر اليوم في مقر النادي بالجزيرة بحضور سفراء ألمانيا وروسيا والهند والأرجنتين وفرنسا وهولندا واسبانيا فى القاهره بالأضافه الى العديد من قناصل الدول الأوروبية.

وقام محمد فاروق نجم الأهلي السابق بتقديم مراسم القرعة والتي شارك فيها السفراء وتم تقسيم الفرق المشاركة إلي 4 مجموعات.

المجموعة الأولي : إنجلترا وماليزيا والكونغو ومصر والأرجنتين والبرازيل.

المجموعة الثانية: أمريكا والنيجير وكندا وهولندا وكوت ديفوار وجامعة الدول العربية.

المجموعة الثالثة : فرنسا وألمانيا إيطاليا وتركيا وفيتنام وأسبانيا.

المجموعة الرابعة: الهند واليابان والأمم المتحدة وكازاخستان وروسيا وأستراليا.