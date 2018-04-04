إحالة 72 عاملا بآثار المنوفية للمحاكمة العاجلة لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 72 متهما من العاملين بقطاع الآثار بمحافظة المنوفية للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام.

والمتهمون هم المسئول عن الموقع الأثري بمدينة قويسنا سابقا ومدير متحف كفر الشيخ حاليا وسابقا أثري بمنطقة قويسنا، وأخصائي أمن أول بمتحف العريش حاليا وسابقاً بمنطقة قويسنا، والمسئول عن الموقع الأثري بمنطقة آثار محاجر قويسنا سابقا وحالياً مسؤول الوعي الأثري بالمنوفية، و40 مفتشا عن الآثار بمنطقة التل الأثري، و25 مسئولا أمنيا بمنطقة التل الأثري، ومدير إدارة المساحة والأملاك بوسط الدلتا، ومدير منطقة آثار المنوفية، ومدير عام منطقة آثار المنوفية.

‏‎وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه تم تلقي شكوى من أحد الأثريين المسئولين بمنطقة آثار محاجر قويسنا بشأن تدمير جزء كبير من التل الأثري بقويسنا من الجهة الغربية، وذلك عن طريق القيام برفع ملايين الأمتار من الرمال الأثرية وبما تحويه من آثار والاستيلاء عليها والتي قدرت قيمتها بما يقارب 5 ملايين جنيه، وتخصيص مكان لوقوف سيارات النقل الثقيل والتابعة لأحد المصانع بالمنطقة بالأرض التابعة لآثار محاجر قويسنا بالمخالفة لقانون حماية الآثار.

‏‎وباشرت النيابة تحقيقاتها تحت إشراف المستشار طارق البسيوني مدير نيابة قويسنا الإدارية، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة المفتش المالي والإداري بديوان عام محافظة المنوفية، والتي تضمن تقريرها وجود تعد واقع على أملاك الآثار وذلك برفع رمال أثرية حال إنشاء طريق يمر بجوار منطقة التل الأثري.

كما كشفت التحقيقات عن أن تلك الرمال كانت تحتوي على كنوز وآثار وأن التل الأثري وهو عبارة عن جبانة أثرية عثر فيها أثناء المواسم الحفرية على الكثير من الآثار والتوابيت بأحجام مختلفة فضلا عن بعض المشغولات الذهبية، كما تضمن التقرير أنه تم التعامل مع هذا التل الأثري كمستودع لمخلفات المصانع المجاورة له، وذلك تحت سمع وبصر كافة المسئولين عن هذا الموقع الأثري ودون اتخاذ ثمة إجراء حيال تلك المخالفات.

‏‎كما أمرت النيابة إبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية وتفعيل القرار الوزاري بعمل الرفع المساحي اللازم ومخاطبة كافة الجهات المعنية باعتبار الأراضي المبينة مساحتها بالقرار المذكور منافع عامة آثار وإعداد نماذج لمحاضر التعديات وفقا لقانون حماية الآثار حتى يسهل على القائمين بالعمل بالمواقع الأثرية اتخاذ الإجراءات بسهولة ويسر، على أن يرفق بكل محضر رسم كروكي لمكان التعدي معد وفقا للخريطة المساحية للموقع الأثري، وضرورة أن يكون تسليم وتسلم مسؤولي المواقع الأثرية لعملهم طبقا لخرائط مساحية تثبت بمحاضر رسمية ويثبت بها كافة الملاحظات والمتغيرات على الموقع.